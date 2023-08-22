Nevşehir’de iskele çöktü! 3 işçi iskelenin altında kaldı!

Nevşehir'de bir inşaatın çöken iskelesinin altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

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Nevşehir’de iskele çöktü! 3 işçi iskelenin altında kaldı!

Nevşehir'de bir inşaatın çöken iskelesinin altında kalan 1 işçi hayatını kaybederken 2 işçi yaralandı.

Olay bugün öğle saatlerinde merkeze bağlı Nar Beldesi Adnan Menderes Bulvarı'nda meydana geldi. 11 katlı bir inşaatın iskelesinin çökmesiyle iskelede çalışan Ali Galip E., Ali İ ve Abdullah K. iskelenin altında kaldı. İnşaatta çalışan diğer işçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri iskelenin altında kalan 3 işçiyi yaralı olarak çıkarttı. Sağlık ekipleri tarafından olay yerinde ilk müdahalesi yapılan 3 isçi Nevşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nevşehir Devlet Hastanesinde sevk edilen Abdullah K. doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Nevşehir’de iskele çöktü! 3 işçi iskelenin altında kaldı!

Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

Nevşehir’de iskele çöktü! 3 işçi iskelenin altında kaldı!

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KAYNAK: İHA

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