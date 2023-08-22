Fenerbahçe'ye dev teklif! İngiltere Altay Bayındır için kesenin azını açtı!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ın Fenerbahçe'den ayrılmak isteyen Altay Bayındır için yaklaşık 7 milyon Euro ve bonuslar içeren bir teklifte bulunduğu iddia edildi.
BUGÜN İSTANBUL'DAN AYRILDI
Altay Bayındır ve temsilcisi Sefa Seyrek'in bugün transfer görüşmelerinde bulunmak için İstanbul’dan ayrıldığı öğrenildi.
Altay Bayındır, son haftalardaki performansıyla eleştirilerin hedefi oldu ve kaleyi İrfan Can Eğribayat'a kaptırdı. Dominik Livakovic'i getirmeye hazırlanan sarı-lacivertlilerde Altay Bayındır'ın takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
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KAYNAK: Bölge Gündem Haber