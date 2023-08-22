İpek Açar bebek bekliyor, yıllar sonra ikinci kez anne olacak

İpek Açar, yıllar sonra ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. 5 aylık hamile olan güzel sanatçının erkek bebeği olacağı öğrenildi.

İpek Açar, bir sosyal medyadan fotoğraflarını da paylaşarak: "Evlat sahibi olmayı istemenin ne olduğunu iyi biliyoruz. Bunu isterken yıllarca beklemenin ne olduğunu da biliyoruz. Allah bize bir çocuk nasip etti isterim ki isteyen herkese de nasip etsin. Doğumu yaptıktan sonra evlat edinme başvurumuzu geri çekeceğiz bir ailenin hakkına girmek istemiyoruz.Çünkü bizim yerimize bir aile bir sıra atlayacak. Onların da çocuk sahibi olması bizi mutlu edecek" açıklamasında bulundu.

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