Ünlü şarkıcı canlı yayında yaptığı dansın kurbanı oldu! Şarkı söylerken pantolonu yırtıldı

Tüm dünyanın hayranı olduğu ünlü şarkıcı Katy Perry, adından söz ettirmeye devam ediyor. Katy Perry, jürisi olduğu bir programda şarkı söyledi. Ünlü şarkıcı şarkı söylerken gövde gösterisi yapmayı da ihmal etmedi.

CANLI YAYINDA TALİHSİZ KAZA

Şarkı söylerken pantolonunun azizliğine uğrayan Katy Perry'nin pantolonu yırtıldı. İç çamaşırı görünen Katy Perry'e jüri arkadaşları yardım ederek yırtılan pantolonunu bantladılar. Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Katy Perry, jürisi olduğu programda talihsiz bir kaza yaşadı. Şarkı söylediği sırada değişik hareketler yapan ünlü şarkıcının bir anda pantolonu yırtıldı.

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