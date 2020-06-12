Antalya'nın Alanya ilçesinde, otomobilin kaldırımda yürüdüğü sırada çarptığı şarkıcı Lara Keskin ve yeğeni yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Güllerpınarı Mahallesi Ahmet Tokuş Bulvarı üzerine meydana geldi. İlçe merkezine seyir halinde olan 06 BFB 859 plakalı sürücüsü öğrenilemeyen bir otomobil, iddiaya göre kırmızı ışık ihlali yaptı.

Bu sırada, karşı yönünden gelen başka 07 NOT 79 plakalı hafif ticari araç dönüş yapmaya çalışınca, karşı yönden gelen otomobil sürücüsü ani manevra yaparak kontrolden çıktı.

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Kontrolden çıkan araç önce kaldırımda yürüyen Asıl adı Fatma Nur Keskin (41) olan şarkıcı Lara ve yanında bulunan yeğenine Y.H.A.'ya çarptıktan sonra restorana girerek durabildi. Burada tedaviye alınan şarkıcı Lara ve yeğeninin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

ŞARKICI LARA (FATMA NUR ERGÜDER) KİMDİR?

19 Mart 1979 tarihinde dünyaya gelen Lara aslen Kırıkkalelidir. Doğma büyüme buralı olan Lara’nın gerçek ismi ise Fatma Nur Ergüder’dir. Fakat Lara ismini sahne adı olarak kullanmaktadır. Lise eğitimin aldıktan bir süre sonra Alanya’da hostes olarak çalışmış fakat bu işi bırakıp müzik hayatına yönelmiştir.

Işık adını verdiği ilk albümünü 5 Haziran 2003 tarihinde çıkarmıştır. Son olarak olarak 2017 yılında çıkardığı “İhaneti Giymişsin” Single ile sevenlerinin karşısına çıkan Lara çok dinlenenler listesini zorlamıştır.