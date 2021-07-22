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Ünlü tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Son dakika... Geçtiğimiz günlerde kalp spazmı geçiren Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'dan acı haber geldi. Ankara'daki hastanede tedavi gören Yıldız, bu sabah hayatını kaybetti.

Ünlü tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Son dakika... Ünlü tiyatrocu Turgay Yıldız tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Geçirdiği kalp spazmı sonrası yoğun bakıma kaldırılan sanatçı Turgay Yıldız'ın acı haberini yakın arkadaşları duyurdu. 

İlahiyatçı Yazar Cemil Kılıç Twitter'daki paylaşımında, ''Tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız'ın yaşamını yitirdiğini büyük bir üzüntüyle öğrendim. Kendisine Tanrı'dan rahmet, sevenlerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum.'' ifadelerini kullandı. 

Oyuncu Levent Üzümcü de Turgay Yıldız'ın fotoğrafını paylaşarak, ''Çok üzgünüm… yolun ışık olsun kardeşim.'' notunu düştü. 

Ünlü tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti

56 yaşında hayata gözlerini yuman Turgay Yıldız, bir zamanlar ilgiyle izlenen Flash TV'de 'Nargile Kahvesi', 'Sabah Kahvesi', 'Bizim Bakkal', 'Akşam Tıraşı', 'Düm Teke Tek' adlı programların yapımcılığını üstlenmişti. Yıldız'ın biyografisine aşağıdaki haberimizden ulaşabilirsiniz...

{TITLE_STRIP}Turgay Yıldız kimdir, nereli?

Ünlü tiyatro sanatçısı Turgay Yıldız hayatını kaybetti

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü
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