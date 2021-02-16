Ünlü yazar ve psikolog Doğan Cüceloğlu'ndan acı haber: Evinde ölü bulundu!
Son dakika haberi... Tanınmış psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Son dakika haberi... Ünlü psikolog ve yazar Doğan Cüceloğlu, İstanbul Beşiktaş'ta yaşadığı dairede ölü bulundu.
Beşiktaş Akatlar'daki evinde ölü bulunan Cüceloğlu'nun alışverişten dönen eşi, kocasının cansız bedeniyle karşılaştı. Olayın derhal görevlilere bildirilmesiyle olay yerine ulaşan Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, evin içinde ve etrafında incelemelerde bulundu.
Sağlık ekiplerinin incelemelerinin ardından Cüceloğlu'nun evde düşerek hayatını kaybettiği belirlenirken polis ekiplerinin olaya ilişkin çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.
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