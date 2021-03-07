Ünlü yazardan kötü haber! Beyninde pıhtı atması sonucu felç kaldı

Türk yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'den kötü haber geldi. Ünlü ismin, beyninde pıhtı atması sonucu felç kaldığı öne sürüldü.

Ünlü yazar Selim İleri'den kötü haber geldi.

Medya Tava'da yer alan habere göre ünlü yazarın beyninde pıhtı attı. Selim İleri'nin pıhtı atmasından sonra felç kaldığı öne sürülse de konuya ilişkin açıklama yapılmadı.

Selim İleri 2020'de 'Yaşadınız Öldünüz, Bir Anlamı Olmalı Bunun’ isimli kitap çıkarmıştı.

SELİM İLERİ KİMDİR?

Türk yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri, bilim adamı Profesör Hilmi İleri'nin oğludur. Birçok eseri ve romanları bulunan Selim İleri sevilen bir yazardır.

Selim İleri hakkında daha detaylı bilgiye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

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