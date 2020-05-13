Uşak'ta 15 yaşındaki çocukların yaptıkları şakalaşma ölüm getirdi

Uşak'ta yürekleri yakan bir ölüm haberi geldi. Olay, öğle saatlerinde Uşak merkeze bağlı Sirge köyünde meydana geldi. Kadirhan Acar, arkadaşları Halil Y. (15) ve Emre C.S. (15) ile birlikte köyde bulunan gölete gitti. İddiaya göre, burada 3 arkadaş şakalaşırken yanlarındaki av tüfeği bilinmeyen nedenle kazara ateş aldı. Tüfekten çıkan saçmalar Kadirhan Acar'ın göğsüne isabet etti.

Ağır yaralanan Kadirhan, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedaviye alınan Kadirhan, doktorların tüm çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kadirhan'ın cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderilirken, jandarma Halil Y. Ve Emre C.S.'yi gözaltına aldı. Acı haberi alan ve hastane önüne gelen Kadirhan'ın ailesi hastane önünde feryat edip gözyaşı döktü.

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