Üsküdar'da “MUKAMCILAR” adlı müzikal tiyatrosu izleyiciyle buluştu.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'nde Üsküdar Belediyesi ile Kazakistan Kültür ve Spor Bakanlığı Kuddus Kujamyarov Devlet Akademik Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu’nun işbirliği ile gerçekleştirilen ‘Mukamcılar’ adlı Müzikal izleyenlere keyifli dakikalar yaşattı.

Gerçekleştirilen Müzikale Üsküdarlı sanatseverler ile İstanbul’da eğitim gören Uygur Türkü ve yabancı uyruklu öğrenciler de katıldı. Gecenin sonunda oyunun Yönetmeni Murat Akhmadiyev, Uygur Müzik ve Tiyatro Topluluğu Müdürü Ruslan Toktakhunov ve oyunun yazarı Aqmetzhan Hashiri izleyicilere ve Üsküdar Belediyesi’ne desteklerinden ötürü teşekkürlerini iletti.