Üslubu nedeniyle tepki toplamıştı: Denizli Valisi Ali Fuat Atik'ten özür

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, kentte, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) denetimleri sırasında döner ustasıyla yaşadığı diyalogda kullandığı ifadelerin kendisini de üzdüğünü belirterek, vatandaştan özür dilediğini bildirdi. Vali Atik, bazı medya organlarında, "Denizli Valisinden esnafı azarlayıcı tavır" başlıklı haberlere ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bugüne değin birçok denetime katıldıklarını, vatandaşın sorunlarını dinlediklerini, salgına karşı verilen mücadeleyi lisanımünasiple anlatmaya çalıştıklarını vurgulayan Vali Atik, "Bahse konu esnafımız ile yaşanan diyalogdaki görüntüler tüm ayrıntılarıyla incelendiğinde başı sonu detaylıca bakıldığında konunun teferruatı ve süreçteki hassasiyetimiz, vatandaşımızı koruma anlayışımız daha net anlaşılacaktır." diye konuştu.

"İŞLETME, HİZMET VERMEYE DEVAM EDİYOR"

Kurallara uyma konusunda çağrı yapmayı sürdüreceğini belirten Vali Atik, şu değerlendirmede bulundu:

"Gün boyu yapılan denetimin getirmiş olduğu yorgunlukla işletme çalışanı ile yaşanan diyalogda şahsımın yaklaşımı, üslubum ve kullandığım ifadenin gönül kırıcı bir yaklaşım içermesi hakikaten beni de üzdü. Bu sebeple vatandaşımızdan bu tutum ve yaklaşımım sebebiyle özür diliyorum. İşletmemiz vatandaşımıza hizmet vermeye devam ediyor ve inşallah yaşanan bu üzücü görüntüyü işletmemizi ziyaret ederek nezaket ve tevazuyla telafi edeceğiz. Bizler milletimiz için varız. Bizler milletimizin hizmetkarıyız. Devlet, millet için vardır. Umuyor ve diliyorum ki birlik ve beraberlik içerisinde daha sakin daha duyarlı daha vakur bir duruşla bu süreci hep birlikte atlatacağız. İnanıyorum ki salgınla mücadeleyi milletimiz kazanacak. En kısa sürece bu topraklardan koronavirüs illetini hep birlikte yeneceğiz."

BAKAN SOYLU'DAN ÖZÜR DEĞERLENDİRMESİ

-İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Denizli'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirirken esnafa sert üslup takındığı gerekçesiyle eleştirilen ve yaptığı açıklamayla özür dileyen Vali Ali Fuat Atik'e ilişkin, "Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur." ifadelerini kullandı.

Bakan Soylu, Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Devletin cemal ve celal yüzü vardır. Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti, diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır. Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır. Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur."

Denizli Valisi Ali Fuat Atik kimdir? Kaç yaşında? | Siyasi hayatı ve kariyeri





Devletin cemal ve celal yüzü

vardır.

Biri tevazu ve yumuşaklığı, merhameti,

Diğeri azameti ve sorumluluğunu anlatır...

Yöneticilerimizin vatandaşa yüzü hep cemal olmalıdır.



Denizli Valimizin üslup özrü yerinde olmuştur. — Süleyman Soylu | Maske? Mesafe↔️ Temizlik? (@suleymansoylu) October 18, 2020

NE OLMUŞTU?

Denizli Valisi Ali Fuat Atik, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında kentin en kabalalık caddesi olan Gazi Bulvarı’nda denetim kapsamında, döner satan bir işletmeye girdi. dönerci ustasının elinde eldiven görmeyince yanına giderek önce uyardı. Döner ustası, Valiyi tanımamasının yanı sıra uyarıyı dikkate almayıp hâlâ döner kesmeye devam etmesi üzerine Vali Atik, polis ekiplerine işletme hakkında tutanak tutulup, kapatılması talimatını verdi.