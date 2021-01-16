Usta besteci Muammer Sun bu sabah hayata veda etti! Muammer Sun kimdir?

Usta besteci Muammer Sun bir süredir yaşadığı rahatsızlık olan çoklu organ yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında hayata gözlerini yumdu. Besteci Sun'un ölüm haberi sanat camisanı yasa boğdu.

SANAT CAMİASI ÜZÜNTÜSÜNÜ PAYLAŞTI

Piyanist ve besteci Fazıl Say "Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti. Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük.

Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız Muammer Sun. Işıklar içinde uyusun, hepimizin başı sağolsun, tüm ailesine sabırlar dilerim. Ne tuhaftır; gelecek ay onun eserlerini kayıt edeceğim. Daha bu vefat haberi gelmeden bir kaç dakika önce, hocayı düşünüyordum, mutlu olacaktır diye seviniyordum."

MUAMMER SUN KİMDİR?

1932 yılında Ankara'da dünyaya geldi. 1947'de Askerî Muzıka Okuluna, 1953'te Ankara Devlet Konservatuvarı'na girdi. Adnan Saygun'un kompozisyon öğrencisi oldu. Bu kurumda, Saygun'un yanı sıra, Mahmut Ragıp Gazimihal, Mithat Fenmen, Muzaffer Sarısözen, Ruşen Ferit Kam gibi öğretmenlerden ders aldı.

Muammer Sun'un detaylı biyografisine aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz...

Muammer Sun kimdir? Nereli? Neden vefat etti? Eserleri nelerdir?

Bugün günlerden hüzün. Türkiye’nin müzik tarihinin en değerli isimlerinden biri, Muammer Sun hocam bu sabah vefat etti.



Üzüntüm gerçekten çok büyük, bu kayıp bizler için büyük.



Nurlar içinde yatsın, iyi kalpli, dürüst insan, hakkaniyetli insan, değerli besteci, hocamız — Fazıl Say (@fazilsaymusic) January 16, 2021

Oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan ise "Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız" ifadesini kullandı.

Türk müziğinin karar sesi susmuş. Huzur içinde uyusun hocamız. ? #muammersun pic.twitter.com/qXTUsjHHHq — ahmet mümtaz taylan (@taylan1789) January 16, 2021

Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz..

Acımız büyük..

Mekanı cennet olsun..

Allah rahmet eylesin..

Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti.. pic.twitter.com/gwNlSAmNki — Gulsin Onay (@gulsinonay) January 16, 2021

Piyanist Gülsin Onay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Muammer Sun Hocamızı kaybetmişiz.. Acımız büyük.. Mekanı cennet olsun.. Allah rahmet eylesin.. Ülkemiz büyük bir müzik adamını, çınarını kaybetti" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.