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Usta oyuncu Haldun Boysan yaşamını yitirdi

Usta oyuncu Haldun Boysan, Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde geçirdiği kalp kriz sonucu yaşamını yitirdi.

Usta oyuncu Haldun Boysan yaşamını yitirdi

Maria ile Mustafa dizisinin çekimleri için Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde bulunan Haldun Boysan kaldığı otelde kalp krizi geçirdi.

Boysan, set çalışanlarının haber vermesi üzerine gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Usta oyuncu, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Usta oyuncu Haldun Boysan yaşamını yitirdi

HALDUN BOYSAN KİMDİR? NERELİ?

6 Temmuz 1958 tarihinde Ankara’da dünyaya geldi. TED Ankara Koleji ve Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümün mezun olmuştur.

Ankara Sanat Tiyatrosu ve İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda görev yaptı.

Gemide filmindeki performansıyla 1999 yılında 11. Ankara Film Festivalinde en iyi yardımcı erkek oyuncu ödülünü kazandı.

Haldun Boysan koyu bir Beşiktaş taraftarıydı.

Kurtlar Vadisi'ndeki 'Tombalacı' karakteriyle hafızalara kazındı.

Boysan pek çok dizi ve filmde rol almıştı.

Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü?Haldun Boysan kimdir? Kaç yaşında? Nereli? Neden öldü? Ne zaman öldü?

Usta oyuncu Haldun Boysan yaşamını yitirdi

Tayfun Altuntaş
Editör


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