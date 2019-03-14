Ünlü oyuncu Şevket Altuğ 76 yaşına bastı. 'Perihan Abla' başta olmak üzere birçok kez usta oyuncu ile birlikte kamera karşısına geçen Perran Kutman, Altuğ'un yeni yaşını Instagram hesabından kutladı.

Yıllar öncesine ait fotoğrafı sayfasında yayınlayan Perran Kutman altına "Doğum günün kutlu olsun canımız Şevket Altuğ! Nice mutlu ve sağlıklı, huzur dolu yıllara!" notunu düştü.

PERRAN KUTMAN KİMDİR?

Perran Kutman, 30 Kasım 1949 tarihinde İstanbul’da doğdu.

Ailesi ona, 'pervane' anlamına gelen 'Perran' adını verdi. Babası Rıdvan Bey, Milli Eğitim Basınevi Müdürü'ydü. Annesi Sabriye Hanım ise İETT muhasebesinde çalışıyordu. Perran, ailenin ilk göz ağrısıydı. Ne alınırsa çifter çifter alınıyordu. Ailesi tarafından gösterilen bu özen zamanla abartıldı. Perran’ın hiç arkadaşı yoktu. Tek dostu Japonya’dan getirilen oyuncaklardı. Onun dışında odasında hep yalnızdı. Yalnız olmasının sebebi, ailesi tarafından terbiyesi bozulmasın diye sokağa çıkarılmamasıydı.

Yıllar sonra bu yalnız geçirdiği günleri, ‘"Masanın bacaklarıyla konuşurdum’’ diye anlatacaktı…

Ailesi ona, 'pervane' anlamına gelen 'Perran' adını verdi. Babası Rıdvan Bey, Milli Eğitim Basınevi Müdürü'ydü. Annesi Sabriye Hanım ise İETT muhasebesinde çalışıyordu. Perran, ailenin ilk göz ağrısıydı. Ne alınırsa çifter çifter alınıyordu. Ailesi tarafından gösterilen bu özen zamanla abartıldı. Perran’ın hiç arkadaşı yoktu. Tek dostu Japonya’dan getirilen oyuncaklardı. Onun dışında odasında hep yalnızdı. Yalnız olmasının sebebi, ailesi tarafından terbiyesi bozulmasın diye sokağa çıkarılmamasıydı.

Yıllar sonra bu yalnız geçirdiği günleri, ‘"Masanın bacaklarıyla konuşurdum’’ diye anlatacaktı…

Perran Kutman 8 yaşındayken anne ve babası ayrıldı. Rıdvan Bey, ikinci evliliğini yaptı. Anne ve babasının yoğun işlerinden dolayı, 15 yaşına kadar babaannesi ile aynı evde kaldı.

Babaannesinin hayalleri Perran üzerine kuruluydu. Hatta torununu Kraliçe Elizabeth’in oğluyla evlendirme hayali kuruyordu.

Perran, evde taklitler yapıyor ve ailesini eğlendiriyordu. Ailesi de onun yeteneğini keşfetmişti. Böylece İstanbul Belediye Konservatuarı’na kaydettirdiler. İlk günler hiç sevmese de, zamanla alıştı, çok iyi bir öğrenci oldu. İlk kez bu yıllarda sahneye çıktı.

TİYATRODA PERRAN KUTMAN

Perran Kutman, 1969 yılında Nisa Serezli, 1973’te Sezer Sezin tiyatro topluluklarında çalıştı. 1980’de Müjdat Gezen ile çalışırken, hayatının aşkıyla tanıştı.

1987 yılında son tiyatro oyunu 'Artiz Mektebi’nde rol aldı.

SİNEMADA PERRAN KUTMAN

Perran Kutman, birçok tiyatro oyununda, dizide ve filmde oynadı ancak ilkler her zaman için özeldir... 1972’de ilk sinema filmi ‘Şehvet Kurbanı’ için kamera karşısına geçti. Zamanla klasikleşen 'Hababam Sınıfı', 'Gırgıriye', 'Salak Milyoner' ve 'Köyden İndim Şehire' gibi filmlerde rol aldı.

Perran Kutman & Hüseyin Kutman evliliği

Perran Kutman, 42 yaşındaki Hüseyin Kutman ile evlendiğinde 23 yaşındaydı. Bu evlilik, 1979’da boşanmayla sonuçlandı. Ancak oyuncu, 'Kutman' soyadını taşımaya devam etti.

Perran Kutman, Müjdat Gezen ile 'Miyatro' adlı bir tiyatro kurdu. Burada Koral Sarıtaş ile tanışıp ikinci evliliğini yaptı.

Gırgıriye’de 'Cümbüş'

Gırgıriye’de 'Cümbüş'

Perran Kutman zaten bir üne kavuşmuştu ancak 'Gırgıriye' filmindeki ’Sabayat’ karakteriyle ününe ün kattı. Bu filmde Müjdat Gezen, Ayşen Gruda ve Gülşen Bubikoğlu ile kamera karşısına geçti.

PERİHAN ABLA

Perran Kutman, Türk filmlerinde komedi yüzü olarak bilinse de, Perihan abla karakteri ile hepimizin Perihan ablası oluverdi. Mahalle kültürü içinde yaşayan karakter, öyle samimi, öyle içtendi ki, çok geçmeden seyircinin gönlünü fethetti.

1987 yılında Perran Kutman, Altın Kelebek Ödülleri’nde ‘Yılın Komedi Sanatçısı’ seçildi.

2000'Lİ YILLARDA AFET HOCA

Perran Kutman, her dönemde ikonik hale gelmeyi başardı. Hayat Bilgisi dizisinde Afet Güçverir karakteriyle karşımıza çıktığında bu kez ‘’Hoca camide’’ cümlesiyle hayatımıza girip hepimizin öğretmeni oldu.

Perran Kutman’ın rol aldığı dizi ve filmler

Perran Kutman’ın rol aldığı dizi ve filmler

Şehvet Kurbanı -1972

İhanet – 1973

Hop Dedik Kazım – 1974

Köyden İndim Şehire – 1974

Salak Milyoner – 1974

Unutulanlar – 1974

Hababam Sınıfı – 1975

Salak Bacılar – 1975

Bülbül Ailesi – 1975

Her Gönülde Bir Aslan Yatar – 1976

Aslan Bacanak – 1977

Gırgıriye’de Cümbüş Var – 1983

Perihan Abla – 1986

Şehnaz Tango – 1994

Hayat Bilgisi – 2003

Deli Saraylı – 2010

Canımın İçi – 2012

Ah Neriman – 2014

ŞEVKET ALTUĞ KİMDİR?

Şevket Altuğ, 13 Mart 1943 tarihinde Balıkesir'in Bandırma ilçesinde doğmuştur. Aslen Sürmene'lidir. Şarkıcı Emre Altuğ ve oyuncu Pınar Altuğ ile sadece soyadı benzerliği dışında bir akrabalığı yoktur.

6 aylık iken İstanbul'a geldi.İlkokul döneminden liseye kadar öğrenimini Galatasaray Lisesi'nde tamamladı. 1960 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Sinema ve Konservatuvar Bölümünde 4 sene eğitim gördü. Tiyatro hayatı 1962 yılında başladı. 5 yıl süreyle AEG reklamlarında oynadı. İlk olarak "Seyehatname" isimli bir televizyon dizisinde rol aldı daha sonra ardından "Perihan Abla" ve "Süper Baba" geldi.

İlk filmi 1975 yapımı "İşte Hayat"tır. Perihan Abla dizisindeki Şakir ve Süper Baba dizisindeki Fiko rollerinin dışında birçok filmde rol almıştır. 11 kez Altın Portakal Sinema Ödülü alarak Sinema Tarihine adını kazımıştır.

Şevket Altuğ son olarak 2002-2003 yayın döneminde yayınlanan "Unutma Beni" adlı dizide bir Hırsız'ı canlandırdı.

Şevket Altuğ, 2002 yılından beri yazlarını Datça'da geçiriyor.

1971 yılında kendisi gibi tiyatrocu olan Jale Altuğ ile evlendi. Kezban ve Kerem adında iki çocuğu var

Rol Aldığı Bazı Tiyatro Oyunları:

Hababam Sınıfı Müzikali : Rıfat Ilğaz - Şan Tiyatrosu Müzikalleri

Carmen

Hava Duruşması

Yumurta

Polisler

1969 - Rosenbergler Ölmemeli : Alain Decaux - Dostlar Tiyatrosu

1963 - Gizli Ordu : Brendan Beehan - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 - Godot'u Beklerken : Samuel Becket - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 - Ölü Canlar : Nikolay Gogol/Arthur Adamov - Ankara Sanat Tiyatrosu

1963 - Mezarsız Ölüler : Jean Paul Sartre - Ankara Sanat Tiyatrosu

Filmleri :

1976 - Kapıcılar Kralı

1976 - Meraklı Köfteci

1976 - Aile Şerefi

1976 - Hasip ile Nasip

1976 - Mağlup Edilemeyenler

1977 - Şabanoğlu Şaban

1977 - Gülen Gözler

1978 - Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor

1979 - Düşman

1982 - Dolap Beygiri

1982 - Yedi Bela Hüsnü

1983 - Şekerpare

1983 - Tokatçı

1988 - Perihan Abla (tv)

1990 - Aşk Filmlerinin Unutulmaz Yönetmeni

1991 - İmdat ile Zarife

1992 - Gölge Oyunu

1993 - Süper Baba (tv) (Fiko)

2002 - Unutma Beni (tv)