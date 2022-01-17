Uyku Apnesi ne demek, TDK'ya göre Uyku Apnesi kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Uyku apnesi ne demek? Uyku apnesi TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi uyku apnesi kelimesi. Peki uyku apnesi ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre uyku apnesi nedir, uyku apnesi kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

UYKU APNESİ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Uyku apnesi kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre uyku apnesi kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Uykuda en az 10 saniye süren solunum duraklamalarından kaynaklanan ve uyku düzeninin bozulmasına sebep olan bir hastalık

