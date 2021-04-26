Uyuşturucu etkisiyle kalabalığın arasına daldı! Uçan tekme ile zor durduruldu

Arnavutluk'ta uyuşturucu etkisinde olan bir kişi arabasıyla insanların kalabalık olduğu meydana daldı. Neye uğradığını anlamayan vatandaşlar, sürücüyü durdurmaya çalışsa bile başarılı olamadı. O sırada 32 yaşındaki Arben Mema isimli bir genç, sürücüyü uçan tekme atarak durdurmasının ardından sürücü polise teslim edildi