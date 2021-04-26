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  3. Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten Zehra ve Serdar'ı kurtarma operasyonu!

Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten Zehra ve Serdar'ı kurtarma operasyonu!

TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zehra ve Serdar'ın bindiği özel jetin havada arızalanmasının ardından Yunanistan'a acil iniş yapmak zorunda kalıyor. Fadi ikisini ölü ya da diri olarak yakalanması için emir verirken Mete Başkan ise timi kurtarmak için operasyon yapıyor.

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26 Nisan 2021 Pazartesi 10:34
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