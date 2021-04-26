Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı! Ekipten Zehra ve Serdar'ı kurtarma operasyonu!
TRT1'in ilgiyle izlenen dizisi Teşkilat 9. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Zehra ve Serdar'ın bindiği özel jetin havada arızalanmasının ardından Yunanistan'a acil iniş yapmak zorunda kalıyor. Fadi ikisini ölü ya da diri olarak yakalanması için emir verirken Mete Başkan ise timi kurtarmak için operasyon yapıyor.
Mucize Doktor 60. bölüm fragmanı yayınlandı! | Ali'nin riskli ameliyatı!
Kuruluş Osman 56. bölüm fragmanı yayınlandı! | Togay'ın gücü hızla artıyor!
Yasak Elma 108. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Cansu'dan korkutan parti baskını!
Hekimoğlu 47. bölüm fragmanı yayınlandı! | Emre'den şoke eden ayrılık!
26 Nisan 2021 Pazartesi 10:34
Benzer Videolar