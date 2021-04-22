Yasak Elma 108. Bölüm fragmanı yayınlandı! | Cansu'dan korkutan parti baskını!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Yasak Elma 108. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Yıldız, Çağatay'a hamile olduğu yalanını söylerken Cansu ise Ender, Şahika ve Yıldız'ın da olduğu yalıdaki partiyi silahla basıyor. Bir ölü ve yaralının olduğu olayda bu isimlerin kim olduğu merak konusu oluyor.