Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı! | Cemre'yi korkutan manzara!

Herkes tarafından ilgiyle izlenen Alev Alev 24. bölüm fragmanı yayınlandı. Fragmanda Ömer, Cemre ile konuştuktan sonra Rüya için harekete geçerken Çiçek ise İskender'e sarılıyor. Adnan'ın Ozan'ı takip etmesinin ardından patlayan silah sesi heyecanı arttırırken Cemre'nin odada ne gördüğü ise merak konusu oluyor.