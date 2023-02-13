Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, sonu oldu: Ayşegül Şimşek, bıçaklanarak öldürüldü, evladı annesiz kaldı

Antalya'nın Kepez ilçesinde kadın cinayeti yaşandı. Ayşegül Şimşek isimli kadın, uzaklaştırma kararı bulunan eski eşi E.O.E. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Melahat Ersoy
Editör
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Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, sonu oldu: Ayşegül Şimşek, bıçaklanarak öldürüldü, evladı annesiz kaldı

Alınan bilgilere göre olay dün sabah saatlerinde Kepez ilçesi Hüsnü Karakaş Mahallesi 3560 Sokak üzerinde yaşandı. Antalya Havalimanında bilet satış personeli olarak görev yapan Ayşegül Şimşek (33), servis aracından indiği sırada, uzaklaştırma kararı aldığı eski eşi E.O.E. (40) ile karşılaştı.

İkili arasında yaşanan tartışma sırasında E.O.E., yanında bulunan bıçakla Ayşegül Şimşek'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı. Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, sonu oldu: Ayşegül Şimşek, bıçaklanarak öldürüldü, evladı annesiz kaldı

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Şimşek, Kepez Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına aldı. Şimşek, doktorların tüm müdahalesine rağmen ise kurtarılamadı.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, sonu oldu: Ayşegül Şimşek, bıçaklanarak öldürüldü, evladı annesiz kaldı

ÜÇ YIL ÖNCE BOŞANMIŞ

Yapılan araştırmada, Ayşegül Şimşek’in eşinden 3 yıl önce boşandığı ve kendisinin rahatsız edilmesinden dolayı eşine bir süre önce uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, sonu oldu: Ayşegül Şimşek, bıçaklanarak öldürüldü, evladı annesiz kaldı

GERİDE BİR EVLAT KALDI

Ayrıca, genç kadının 6 yaşında bir de oğlunun bulunduğu bilgisi edinildi. Genç kadının cenazesinin Isparta Gelendost ilçesi Madenli köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Uzaklaştırma kararı aldırdığı eski eşi, sonu oldu: Ayşegül Şimşek, bıçaklanarak öldürüldü, evladı annesiz kaldı

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