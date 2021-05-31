Uzaktan eğitim sürecinde öğrencilerin internet ihtiyacı Elazığ Belediyesi tarafından karşılanıyor.

ELAZIĞ BELEDİYESİ'NDEN ÖĞRENCİLERE DESTEK...

Yeni tip salgın hastalık olan Covid-19 nedeniyle yüz yüze eğitime ara verilmiş ve uzaktan eğitime geçilmiştir. Bu süreçte öğrencilere destek vermek amacıyla internet kartları dağıtan Elazığ Belediyesi; "çocukların yanında olduklarını ve gelen talepler doğrultusunda çalışmaların devam ettiğini" belirtmiştir.

Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın öncülüğünde, salgın sürecinde uzaktan eğitim alan ve internet sıkıntısı yaşayan öğrencilere destek sunmak için "Gönülden eğitime değer verin, bir gönüle de siz girin" sloganı ile çalışma başlatıldı.

Evinde internet olmayan öğrencilerin mağduriyetini gidermek için harekete geçen Elazığ Belediyesi Gençlik Meclisi üyeleri, daha önce kendilerine başvuran ya da tespit ettikleri ihtiyaç sahibi öğrenciler için hazırlanan internet kartlarını, köy köy, mahalle mahalle dolaşarak adreslerine ulaştırıyor.

Tableti olmayan öğrencilere de hayırseverlerin katkısı ile tablet desteği veriliyor.

- "Çocuklarımıza 8 GB internet ulaştırıyoruz"

Sosyal belediyecilik anlayışı ile sürekli gençleri desteklediklerini ifade eden Bilginoğlu, "Gelen talepler doğrultusunda internet sıkıntısı yaşayan bölgelerde, internet kart dağıtımının yapıldığını," belirmiştir.

Bilginoğlu, yaşanan bu sürecin el birliği ile atlatılabileceğine işaret ederek, Belediye başkanının yaptığı ziyaretler sürecinde öğrencilerden gelen istekleri yerine getiriyor. "Bunun yanında belediyemize ulaşan öğrencilerimize, kırsalda internet sıkıntısı yaşayan çocuklarımıza 8 GB interneti, Belediye Gençlik Meclisi üyelerimiz ile ulaştırıyoruz." diye konuştu.

İNTERNET KARTLARI BİNLERCE GENCE ULAŞTI...

Destek sürecinde yaklaşık 3 bin öğrenci internet kartı yardımından yararlanmıştır. İnternet kartı alan öğrencilerden Muhammet Ataç, salgından dolayı derslerini uzaktan eğitimle sürdürdüklerini, internetin kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

Ataç, "Belediyemizin güzel bir kampanya başlattığını duyduk. Ben de hemen talepte bulundum. Bugün internet kartım elime ulaştı. Belediye başkanımızdan Allah razı olsun. Artık derslerime daha rahat gireceğim." ifadelerini kullandı.

Onur Yılmaz da, uzaktan eğitim sürecinde internetin önemli olduğunu ve derslerine artık sıkıntı yaşamadan girebileceğini söylemiştir.

Zeynep Bayder de Belediye Başkanına teşekkürlerini bildirerek, eğitimlerinde geride kalmayacaklarını mutlulukla belirtmiştir.