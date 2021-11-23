Uzaylı gibi görünmek için kendini sakatladı! Sol elinin iki parmağını kestirdi!

Instagram'da 'The Black Alien Project' isimli profilde 740 binden fala takipçisi bulunan Anthony Loffredo, uzaylı gibi görünmek için vücuduna yaptığı değişimlerle tanınıyor.

Gözleri dahil olmak üzere vücudunun tamamını dövmelerle kaplatan Loffredo, burnunu ve üst dudağını da aldırmış, dilinin ortasını kestirmişti. Değişimini bir adım daha ileri taşıyan Loffredo, uzaylı pençesine sahip olmak için sol elinin iki parmağını kestirdi.

DEĞİŞİMİN HENÜZ YÜZDE 34'Ü BİTTİ

Loffredo, başarılı bir ameliyat geçirdiğini ve iyi olduğunu Instagram hesabından takipçilerine duyurdu. Vücudunda oldukça radikal değişiklikler yaptıran Loffredo, işlemlerin henüz yüzde 34’ünü tamamladığını belirtti. Uzaylı gibi görünmek için kendini sakatlayan Loffredo, sıradaki hedefinin diğer elindeki iki parmağın da kesilmesi olduğunu söyledi.