Uzman Doktor uyardı! “Bebeğiniz 6 aylık olana kadar güneş kremi kullanmayın”

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, "Fazla güneş ışığına maruz kalmak cilt kanseri riski oluşturur. Özellikle kendilerini korumayı bilemeyen bebeklerimizi korumak bizim elimizde" dedi.

Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, fazla güneşte kalmanın cilt kanserine yol açabileceğini belirterek bebekler için ilk 6 ay güneş kreminin önerilmediğini, 6 ay ile 2 yaş arasında ise mineral filtreli güneş kremi kullanılabileceğini söyledi. Bulutlu havada bile koruyucu krem kullanmak gerektiğini vurgulayan Acıbadem Eskişehir Hastanesi Çocuk Hastalıkları Uzmanı Dr. Çağıl Şekerci, yaz aylarının yaklaştığı şu günlerde cilt kanseri ve güneş ışınları ilişkisine dikkat çekerek "Fazla güneş ışığına maruz kalmak cilt kanseri riski oluşturur. O nedenle her yaşta korunmaya önem vermek gerekiyor. Özellikle kendilerini korumayı bilemeyen bebeklerimizi korumak bizim elimizde" ifadelerini kullandı.

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GÜNEŞE ÇIKARMAYALIM

Bebekler için ilk 6 ayda güneş kreminin hiçbir şekilde önerilmediğinin altını çizen Dr. Şekerci, bu dönemdeki bebekleri korumak için yapılması gerekenlere dair "11.00 - 14.00 saatleri arasında mümkün olduğunca güneşe çıkarmayalım. Mümkün olduğu kadar güneşten koruyucu kıyafet, şapka, şemsiye kullanalım. İlk 1 yaşta güneş gözlüğü kullanılmasını öneriyoruz ancak izin vermeyen bebeklerde şapka sayesinde güneş ışınlarındaki radyasyondan gözlerini yüzde 50 oranında koruyabildiğimiz için hiç olmazsa şapka takalım" diye konuştu.

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GÜNEŞ IŞINLARINI YANSITIR

6 ay ile 2 yaş arasındaki çocuklar için güneşten koruyucu önlemlere dikkat etmek şartıyla mineral filtreli güneş kremi kullanılmasını tavsiye eden Dr. Şekerci, koruyucu kremlerin 2-3 saatte bir, ayrıca havuz ve denize girdikten sonra tekrarlanmasına ihtiyaç olduğunu ifade etti. Havanın bulutlu olması halinde bile güneş kremi sürmek gerektiğine değinen Dr. Şekerci "Mineral filtre, güneş ışınlarını yansıtma özelliğine sahiptir. İçeriğindeki aktif çinko dioksit ve titanyum dioksit gibi emilmeyen etken maddelerle güneşin zararlı UVA/UVB ışınlarını cilde temas etmeden yansıtırlar. Cilt için kalkan görevi görürler. Çok fazla güneş kremi üreticisi marka olduğunu biliyoruz, içerikleri okurken dikkat etmenizi öneriyoruz" dedi.

30 FAKTÖR KREM KULLANILABİLİR

2 yaşından büyük çocukların artık yetişkinler gibi mineral veya karma filtreli güneş kremlerini rahatlıkla kullanabileceğini belirten Dr. Şekerci kimyasal filtrelerin güneş ışınlarını emerek vücudu koruduklarını ve her yaşta 30 faktör kremlerin gönül rahatlığıyla kullanabileceğini söyledi. Dr. Şekerci, tüm bu önlemlere rağmen güneş yanıkları oluşursa yapılması gerekenleri de şöyle sıraladı:

"Bol sıvı tüketilmesi, cildin nemini korumasında faydalı olacaktır. Nemlendirici kullanılmalı çünkü bu, cildin soyulmasını, tahriş olmasını engelleyecektir. Pamuk içeren doğal kumaştan bol giysiler tercih edilmeli"

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