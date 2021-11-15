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Uzun süre koruyacağı vaat ediliyor! Yeni nesil aşıya ilişkin flaş gelişme

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere’de geliştirilen mikro iğneli cilt bantı tasarımlı aşının klinik deneylerine başlanıyor. Üretici firma tarafından yapılan açıklamaya göre; bu aşı, uzun süreli koruma sağlayabilecek ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabilecek.

Uzun süre koruyacağı vaat ediliyor! Yeni nesil aşıya ilişkin flaş gelişme

Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex, oronavirüs le mücadele kapsamında mikro iğneli cilt bantı tasarımıyla geliştirilen koronavirüs aşısının Faz-1 klinik deneylerine başlanacağını açıkladı.

Emergexn firması, yeni nesil aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğunu kaydetti.

KORONAVİRÜS VARYANTLARINA KARŞI ETKİLİ OLACABİLECEK

Yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bantı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.

İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak.

Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabileceği ifade edildi. Klinik deneyin ilk sonuçlarının Haziran 2022 tarihinde alınması öngörülüyor.

Berkem Temizel
Gece Editörü
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