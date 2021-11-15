Uzun süre koruyacağı vaat ediliyor! Yeni nesil aşıya ilişkin flaş gelişme
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında İngiltere’de geliştirilen mikro iğneli cilt bantı tasarımlı aşının klinik deneylerine başlanıyor. Üretici firma tarafından yapılan açıklamaya göre; bu aşı, uzun süreli koruma sağlayabilecek ve virüsün varyantlarına karşı etkili olabilecek.
Oxford kentinde faaliyet gösteren aşı firması Emergex, oronavirüs le mücadele kapsamında mikro iğneli cilt bantı tasarımıyla geliştirilen koronavirüs aşısının Faz-1 klinik deneylerine başlanacağını açıkladı.
Emergexn firması, yeni nesil aşının, virüs bulaştıktan sonra enfeksiyonlu hücreleri vücuttan hızla atmak için T-Hücreleri harekete geçiren sentetik bir aşı olduğunu kaydetti.
KORONAVİRÜS VARYANTLARINA KARŞI ETKİLİ OLACABİLECEK
Yapılan basın açıklamasında mikro iğnelere sahip cilt bantı tasarımlı aşının, Kovid-19 varyantlarına karşı etkili olabileceği ve diğer mevcut aşılardan daha uzun süre koruma sağlayabileceği vurgulandı.
İsviçre’nin Lozan Üniversitesi’nde başlanacak Faz-1 deneylerinde, iki gruptan oluşacak 26 gönüllüye düşük ve yüksek dozlarda Emergex aşısı Ocak 2022 tarihinde uygulanacak.
Emergex aşısının, cilt yüzeyine mikro iğneler yardımıyla nüfuz edeceği ve oda sıcaklığında 3 aydan fazla kalabileceği ifade edildi. Klinik deneyin ilk sonuçlarının Haziran 2022 tarihinde alınması öngörülüyor.