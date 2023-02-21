Vadim Rakov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vadim Rakov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vadim Rakov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vadim Rakov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vadim Rakov 9 Ocak 2005 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Rusya uyrukludur.Gerçek adı da Раков Вадим Сергеевич şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vadim Rakov Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vadim Rakov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lokomotiv Moskau II futbol takımında oynamaktadır. Lokomotiv Moskau II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Vadim Rakov'nin Lokomotiv Moskau II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Vadim Rakov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vadim Rakov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 300 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Vadim Rakov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vadim Rakov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Loko Moskau II

Vadim Rakov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vadim Rakov şuan Lokomotiv Moskau II takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Vadim Rakov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Rusya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 23 Eylül 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U17 takımında 9 numaralı formasıyla 20 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

Rusya U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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