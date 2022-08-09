Vakitsiz öten horozun başına gelene bakın! Günde 200 kere öttüğü için komşusu tarafından mahkemeye verildi!

Almanya'nın Kuzey Ren- Vestfalya eyaletinde yaşayan Friedrich-Wilhelm K. ve eşi Jutta her gün durmadan öten horozun sesini kesmek için çareyi mahkemede aramaya karar verdi. Sabah erken saatlerde başlayı gece geç saatlere kadar öten horozun sesinden rhaatsızo lan çift horozun sesinin "işkence" gibi geldiği için soluğu mahkemede aldı.

EVDEN ÇIKARILMASINI İSTİYORLAR

Komşuları Michael D.'ye ait horozun günde 200'den fazla kere ötmesinden rahatszılık duyan çift saat 08.00'dan başlayıp susmak bilmeyen horozun mahkeme yolu ile evden çıkarılmasını isteyerek komşularına ve horoza dava açtılar.

"DAYANILMAZ"

Horozu mehkemeye veren komşu Friedrich-Wilhelm K. bahçeye hiçbir şekilde çıkamadıklarını pencere dahi açmadıklarını söyleyerek "Geceleri kilitli olduğu için sabah 08.00'e kadar başlamıyor ama sonra gün boyunca 100 ila 200 kez ötüyor. Dayanılmaz" şeklinde konuştu.

TEK ÇIKAR YOLU MAHKEMEDE KAZANMAK

Bu durmun rahatszılığından kurtulmak için çok kere deneme yaptıklarını söyleyen komşu Wilhelm sonnuda soluğu mahkemede aldıklarını ifade ederek "Bununla yaşamak zorundayız ya da mahkemede kazanmak zorundayız" dedi.