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Valilik açıkladı, okullara 1 gün ara verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı sebebiyle eğitime 8 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi.

Valilik açıkladı, okullara 1 gün ara verildi

Bingöl’ün Karlıova ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime 8 Mart Cuma günü ara verildiği belirtildi. 
Karlıova ilçesinde bugün sabah saatlerinden itibaren kar ve tipi etkili oldu. Kar ve tipi nedeniyle bugün öğleden sonra eğitim ve öğretime ara verilmişti. İlçede tipinin etkisini devam ettirmesi nedeniyle okulların yarın da tatil edildiği bildirildi. 

Valilikten yapılan açıklamada, “Kar yağışı ve fırtına nedeniyle 08.03.2019 tarihinde okullarımız 1 gün süre ile tatil edilmiştir” denildi.

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