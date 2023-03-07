Valilik'ten dikkat çeken açıklama: "Depremle ilgili sosyal medyada takipçi kazanmak için asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi"

Kayseri Valiliğinden yapılan açıklamada, depremin ardından bazı sosyal medya hesaplarından takipçi kazanmak veya başka gayelerle asılsız paylaşım yapıldığının tespit edildiği belirtildi.

Melahat Ersoy
Editör
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Valilik'ten dikkat çeken açıklama: "Depremle ilgili sosyal medyada takipçi kazanmak için asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi"

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada: "07.03.2023 tarihinde merkez üssü ilimiz İncesu ilçesi Saraycık Mahallesi olan 4.7 şiddetindeki deprem sonrasında, bazı sosyal medya hesaplarının sadece takipçi kazanmak veya başka gayelerle yapmış oldukları asılsız paylaşımların, vatandaşlarımız arasında yanlış anlaşılmalara, korku ve paniğe neden olduğu tespit edilmiştir.

PAYLAŞIMLARA İTİBAR ETMEYİN UYARISI

Bu nedenle de vatandaşlarımızın, ülkemizin geçtiği bu zor günlerde yapacakları sosyal medya paylaşımlarında daha dikkatli davranmaları, valiliğimiz ile kamu kurum ve kuruluşlarımızın resmi sosyal medya hesapları dışındaki hesaplardan gelen paylaşımlara itibar etmemeleri önem arz etmektedir." denildi.

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