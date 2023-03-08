Malatya'da depremden sonra ağır hasar alan bir bina çöktü!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

TERMAL KAMERALARLA İNCELEME YAPILIYOR

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor. Ekipler yıkılan binada termal kameralar ile arama çalışmalarında bulunduğu aktarırken çeverde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.