Malatya'da depremden sonra ağır hasar alan bir bina çöktü!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremler sonrası 11 il etkilenmiş büyük yıkımlar meydana gelmişti. O iller arasında Malatya'da depremden etkilenmiş ve birçok bina yıkılmıştı. Depremden 31 gün sonra ise depremden ağır hasar alan 6 katlı bir bina çöktü.

YAYINLAMA
Google News
Malatya'da depremden sonra ağır hasar alan bir bina çöktü!

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremler sonrasında ağır hasar alan Yeşilyurt ilçesine bağlı Büyük Mustafa Paşa Mahallesi'ndeki 6 katlı bina, bilinmeyen nedenle kendiliğinden yıkıldı.

Malatya'da depremden sonra ağır hasar alan bir bina çöktü!

TERMAL KAMERALARLA İNCELEME YAPILIYOR

Binadaki yıkılmanın ardından bölgeye AFAD, itfaiye, askerler ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, binanın enkazında herhangi bir canlının olup olmadığını araştırıyor. Ekipler yıkılan binada termal kameralar ile arama çalışmalarında bulunduğu aktarırken çeverde herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.

İlgili Haberler
Valilik'ten dikkat çeken açıklama: "Depremle ilgili sosyal medyada takipçi kazanmak için asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi"
Valilik'ten dikkat çeken açıklama: "Depremle ilgili sosyal medyada takipçi kazanmak için asılsız paylaşımlar yapıldığı tespit edildi"
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Deprem bölgesindeki esnafa 250 bin liraya kadar destek müjdesi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan kabine toplantısı sonrası açıkladı! Depremzedelere yeni destek: Borçlar siliniyor
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bariyerli önlem! Taksim Meydanı kapatıldı
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne bariyerli önlem! Taksim Meydanı kapatıldı
Sakarya'da kaza! Tır şarampole devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu
Sakarya'da kaza! Tır şarampole devrildi: Uzun araç kuyrukları oluştu
CHP'nin yandaş gazetecisi Enver Aysever' den olay video paylaşımı! "Oy kullanırken kafamı duvarlara vura vura..."
CHP'nin yandaş gazetecisi Enver Aysever' den olay video paylaşımı! "Oy kullanırken kafamı duvarlara vura vura..."
Şans denilen bu olsa gerek! Cebindeki telefon hayatını kurtardı
Şans denilen bu olsa gerek! Cebindeki telefon hayatını kurtardı
Son Haberler
Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!
Acun Ilıcalı beşinci kez baba oluyor! Torunu ile oğlunu birlikte büyütecek!
Malatya'da depremden sonra ağır hasar alan bir bina çöktü!
Malatya'da depremden sonra ağır hasar alan bir bina çöktü!
(GGC) tarafından, "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının 37'ncisi düzenleniyor
(GGC) tarafından, "Geleneksel Yılın Başarılı Gazetecileri Ödülleri" yarışmasının 37'ncisi düzenleniyor
Sözcü TV Frekansı nedir? 2023 Sözcü TV Frekans Ayarları - Sözcü TV İzle
Sözcü TV Frekansı nedir? 2023 Sözcü TV Frekans Ayarları - Sözcü TV İzle
İnsan olmayı sorgulatan olay! Kavga ettikleri şahsı 2. kattan aşağı attılar
İnsan olmayı sorgulatan olay! Kavga ettikleri şahsı 2. kattan aşağı attılar
Kadınlara kendini polis olarak tanıttı! Paralarını çalıp kaçtı!
Kadınlara kendini polis olarak tanıttı! Paralarını çalıp kaçtı!
Çok Okunanlar
Sözcü TV Frekansı nedir? 2023 Sözcü TV Frekans Ayarları - Sözcü TV İzle
Sözcü TV Frekansı nedir? 2023 Sözcü TV Frekans Ayarları - Sözcü TV İzle
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
CHP'li Muharrem Erkek iktidara geldiğimizde ilk 24 saatte İstanbul sözleşmesini geri getireceklerini açıkladı
İYİ Parti'nin masadan ayrılmasını haklı bulmuştu, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den kovuldu
İYİ Parti'nin masadan ayrılmasını haklı bulmuştu, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den kovuldu
Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!
Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!
İYİ Parti'nin masadan ayrılmasını haklı bulmuştu, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den kovuldu
İYİ Parti'nin masadan ayrılmasını haklı bulmuştu, Yılmaz Özdil Sözcü TV'den kovuldu
Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!
Deprem bölgesindeki kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü içleri ısıtan bir sürpriz ile kutlandı!
Yorumlananlar
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
Ersan Şen'den bomba açıklama! Cumhurbaşkanı adaylığını ilan etti! Akşener görüşmeye çağırdı
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
CHP, kendi kendini yalanladı! CHP'li Belediye Başkanı, Kılıçdaroğlu'nun ipliğini pazara çıkardı!
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
6'lı masa çatırdadı: CHP'lilerin paylaşımları İYİ Partili ismi kızdırdı! Ümit Dikbayır: Millet 5'ten büyüktür
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"
İYİ Parti Grup Başkan Vekili Erhan Usta Habertürk TV'ye konuştu Konuşmasında karar almadık, hala kapı açık"