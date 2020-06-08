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  3. Van’da patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Van’da patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Van’ın Çatak ilçesi Narlı ile Dalbastı mahalleleri arasında patlama meydana geldi. Patlamada 2 işçi şehit olurken, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı.

Van'ın Çatak ilçesinde teröristler işçileri hedef aldı.

PKK tarafından, Çatak İlçesi Jandarma sorumluluk bölgesi Narlı Mahallesi mücavirinde bulunan Belbuka Yaylası’nda yapımı süren üs bölgesinde, Özel Şirkete bağlı işçilerin bulunduğu araca yönelik EYP’li saldırı düzenlendi.

Van’da patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

2 İŞÇİ ŞEHİT OLDU

Hain saldırıda kimlik bilgileri henüz tespit edilemeyen 2 işçi şehit olurken, 1'i ağır 8 işçi de yaralandı.

Van’da patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

Yaralılar Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesine helikopterle sevk edildi.

Van’da patlama meydana geldi: Ölü ve yaralılar var

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Berkem Temizel
Gece Editörü


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