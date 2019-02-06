Vatan Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır?
31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Vatan Partisi'nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel oldu. Vatan Partisi İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel kimdir, Nerelidir, Kaç yaşındadır? İşte Mustafa İlker Yücel'in hayat biyografisi.
MUSTAFA İLKER YÜCEL KİMDİR?
Mustafa İlker Yücel 16 Mayıs 1982 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğdu.
İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.
Şu anda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaktadır.
Ülkemizin seçkin bilim adamlarının denetiminde hazırlanan Atatürk’ün Bütün Eserleri Çalışma grubunun arşiv tarama bölümünde çalıştı.
2009 yılında Lübnan ve 2010 yılında Suriye’de düzenlenen uluslararası antiemperyalist gençlik toplantılarında Türkiye’yi temsil etmiştir.
Türkiye Gençlik Birliği’nin kurucularından olan Yücel, 3 yıl genel başkanlık görevinde bulunmuştur.
2013’den bu yana Aydınlık gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürütmektedir.
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