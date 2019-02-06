Vatan Partisinin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Mustafa İlker Yücel oldu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nı açıklayan Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, 'Gerçekçi çözümün İstanbul'daki adı Mustafa İlker Yücel'dir' dedi. Vatan Partisi'nin projelerinin çılgın değil akıllı olduğunu belirten Yücel de 'Yedi tepeli güzel şehrimize yedi renk vadediyoruz' dedi.



Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, partisinin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı'nın İlker Yücel olduğunu açıkladı. Üsküdar Aktürk Düğün Salonu’ndaki Aday Tanıtım Töreni'nde konuşan Perinçek, "İstanbul'a birikimiyle, kararlılığıyla, geçtiği sınavlarla bir kahramanı öneriyoruz. İstanbul'un sorunlarını çözecek kahramanın ismi: M. İlker Yücel! Gerçekçi çözümün İstanbul'daki adı Mustafa İlker Yücel'dir" dedi."

Yücel de törendeki konuşmasında "İstanbul'da ciğerlerimiz sıkışıyor. Gözümüz beton dışında bir şey görmüyor. İstanbul bitkin, yorgun, yaralı. İstanbul'u ancak köklü çözümler, radikal kararlar kurtarabilir. İstanbul'u ancak bu çıkar mekanizmasının içinde olmayan fedai ruhlu kadrolar kurtarabilir. Vatan Partisi aklı başında bir partidir. Projeleri çılgın değil akıllıdır. Önümüzdeki günlerde İstanbul'un sorunlarını çözecek akıllı projelerimizi dikkatlerinize sunacağız. Hem Kanal İstanbul, hem 3. Köprü, hem 3. havalimanı da göstermektedir ki İstanbul'a 20 milyon nüfusunun üzerine bir 10 milyon nüfus daha çağırılıyor. İstanbul'u daha çekilmez, daha yaşanmaz bir şehir haline getiriyorlar. Şehri yaşanmaz kılan bu yayılma projesine son vereceğiz. Yedi tepeli güzel şehrimize yedi renk vadediyoruz' ifadelerini kullandı.

Vatan Partisi'nin İstanbul adayı İlker Yücel: Yedi tepeli şehrimize yedi renk vadediyoruz

MUSTAFA İLKER YÜCEL KİMDİR?

Mustafa İlker Yücel 16 Mayıs 1982 tarihinde İzmir Karşıyaka’da doğdu.

İlk, orta ve lise eğitimini İzmir’de tamamladı. Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih bölümünden mezun oldu.

Şu anda Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yakınçağ Anabilim Dalında yüksek lisans eğitimi almaktadır.

Ülkemizin seçkin bilim adamlarının denetiminde hazırlanan Atatürk’ün Bütün Eserleri Çalışma grubunun arşiv tarama bölümünde çalıştı.

2009 yılında Lübnan ve 2010 yılında Suriye’de düzenlenen uluslararası antiemperyalist gençlik toplantılarında Türkiye’yi temsil etmiştir.

Türkiye Gençlik Birliği’nin kurucularından olan Yücel, 3 yıl genel başkanlık görevinde bulunmuştur.

2013’den bu yana Aydınlık gazetesi genel yayın yönetmenliği görevini yürütmektedir.