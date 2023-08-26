Vatandaştan örnek davranış! Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek her gece ağaçları suladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde bir vatandaş örnek bir davranışla Kızılırmak'tan kova kova su çekerek ırmak kenarındaki ağaçları her gece sulayarak çevre sakinlerinin taktirini topladı.

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Vatandaştan örnek davranış! Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek her gece ağaçları suladı

Çorum'un Osmancık ilçesinde Kızılırmak'tan kova kova su çekerek ırmak kenarındaki ağaçları suladı.

Cumhuriyet Mahallesi, Atatürk Caddesi üzerinde kaldırımdaki ağaçların aşırı sıcaklardan etkilenmemesi için doğasever bir vatandaş tarafından hemen hemen her gece sulandığı öğrenildi.

DAVRANIŞI İLE ÇEVRE SAKİNLERİNİN TAKTİRİNİ TOPLUYOR

Vatandaştan örnek davranış! Kızılırmak’tan kovalarla su çekerek her gece ağaçları suladı

Vatandaşın örnek davranışı çevre sakinlerinin takdirini toplarken cep telefonu kamerası ile o anlar da görüntülendi. Görüntülerde, bir adamın ilçe merkezinden geçen sulama kanalından kova ile çektiği suları kaldırımdaki ağaçların dibine döktüğü görülüyor.

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KAYNAK: İHA

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