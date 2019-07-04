Vecdi Gönül Kimdir, Nerelidir, Nerede Doğdu? Kaç yaşındadır?

VECDİ GÖNÜL KİMDİR?



Doğum tarihi : 29.Kasım.1939

Vecdi Gönül kaç yaşında : 80

Kilo & Boy :

Burcu : Yay

Meslek : Siyasetçi

Vecdi Gönül doğum yeri : Erzincan

VECDİ GÖNÜL BİYOGRAFİSİ



İsmet Yılmaz’ın TBMM Başkanı olması ile 3 Temmuz 2015 tarihinde boşalan Milli Savunma Bakanlığı’na Vecdi Gönül’ün ataması yapıldı.

Vecdi Gönül, 29 Kasım 1939 tarihinde Erzincan'da doğmuştur. Tam adı Mehmet Vecdi Gönül’dür. Babasının adı M. Saffet, annesinin adı Lütfiye'dir. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini 1960 yılında bitirdi. Aynı yıl Erzincan ili Maiyet memurluğuna tayin oldu. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü'nde uzmanlık eğitimi aldı. Yüksek lisansını ABD, Güney California Üniversitesi'nde Kamu Yönetimi alanında tamamladı.

Vecdi Gönül, çeşitli ilçelerde Kaymakam Vekilliği ve Kaymakamlık yaptıktan sonra 1970 yılında İçişleri Bakanlığı Özlük İşleri Genel Müdürlüğü’nde Şube Müdürü olarak görev yapmıştır. 1972 yılında mülkiye müfettişi oldu.

1975 yılı başında KocaeliValiliği’ne tayin oldu, 1977yılında Emniyet Genel Müdürü oldu. 1978 yılında Merkez Valiliği’nde bulunan Vecdi Gönül 1979 yılında da Ankara Valisi olarak görev yaptı. 1981 yılında tekrar Merkez Valiliği’ne tayin edildi.

1981 yılının sonunda YÖK Kurucu üyeliğine atandı, 13 Şubat 1984 tarihinde İzmirValisi ve 11 Ocak 1988 tarihinde İçişleri Bakanlığı Müsteşarı oldu. 8 Mayıs 1991tarihinde Sayıştay Başkanlığına seçildi. Avrupa Sayıştaylar Birliği Denetçiliği ve ECO Ülkeleri Sayıştaylar Birliği Başkanlığı yaptı.

22 Ekim 1977 – 22 Şubat 1978 tarihleri arasında T.C. Emniyet Genel Müdürü olarak çalıştı.

4 Aralık 1979 - 17 Ekim 1980 tarihleri arasında Ankara Valisi olarak görev yaptı. 13 Şubat 1984 - 11 Ocak 1988 tarihleri arasında İzmir Valisi olarak görev yaptı. 11 Ocak 1988 tarihinde de İçişleri Bakanlığı Müsteşarlığı’na tayin edildi.

8 Mayıs 1991 – 4 Mayıs 1998 tarihleri arasında Sayıştay Birinci Başkanı olarak görev yaptı. Avrupa Sayıştaylar Birliği Denetmenliği, ECO Ülkeleri Sayıştaylar Birliği Başkanlığı görevlerini yürüttü.

İspanya "Beyaz Kurdeleli Büyük Askeri Liyakat Nişanı", Afganistan "Gazi Amir Amanullah Han Yüksek Devlet Madalyası", Ukrayna "Altın Takdir Madalyası" ve Kazakistan "Askeri Madalyası" sahibidir.

21. Dönem’de Kocaeli’den TBMM’ye giren Vecdi Gönül, 22. Dönemde de Kocaeli’den tekrar milletvekili seçilmiştir. 23. Dönem’de İzmir’den, 24. Dönemde ise Antalya’dan milletvekili seçilmiştir. Vecdi Gönül, 58. ve 59. Hükümette üstlendiği Milli Savunma Bakanlığı görevini 60. Hükümet’te 6 Temmuz 2011′e kadar sürdürmüştür.

21'inci dönemde TBMM Başkanvekili; 58, 59 ve 60'ıncı hükümetlerde Milli Savunma Bakanı olarak görev yaptı. 24'üncü dönemde NATO Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyesi oldu.

Vecdi Gönül, İzmir Valiliği sırasında, eğitime ve köy ulaşımına önem veren valilerden biri olarak akıllarda kalmıştır. Köy yollarının inşası için birkaç konkasör şantiyesi kuran Vecdi Gönül, Adnan Menderes Havaalanı’nın inşası için büyük gayret sarf etmiştir.

18 Kasım 2002 – 6 Temmuz 2011 tarihleri arasında Millî Savunma Bakanı olarak görev yaptı. Yerini yeni atanan İsmet Yılmaz’a devretti.

Vecdi Gönül, Sevgi Gönül ile evlidir. 3 çocuğu vardır.

1999-2015 yılları arasında Milletvekili olarak TBMM’de görev yapan Vecdi Gönül, 7 Haziran 2015 genel seçimlerine katılmadı.

İsmet Yılmaz’ın TBMM Başkanı olması ile Başbakan Ahmet Davutoğlu tarafından 3 Temmuz 2015 tarihinde boşalan Milli Savunma Bakanlığı’na Vecdi Gönül’ün ataması yapıldı.