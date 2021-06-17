Veyis Ateş istifa mı etti son dakika? Veyis Ateş neden istifa etti?

Veyis Ateş istifa mı etti? Veyis Ateş neden istifa etti? Habertürk TV program sunucusu Veyis Ateş, bir süre önce mafya lideri Sedat Peker'in kendisi hakkında şok iddialar ortaya atmasının ardından aniden ortadan kaybolmuştu. Habertürk yönetimi Ateş'in yıllık izne ayrıldığını duyurmuştu. Ciner Medya Grubu tarafından savunması istenen Ateş istifasını sundu.

VEYİS ATEŞ İSTİFA ETTİ Mİ?

Gazeteci İsmail Saymaz'ın haberine göre, Veyis Ateş Ciner Medya Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ’ı arayarak istifa ettiğini bildirdi.

Ateş’in istifasının kabul edildiği öğrenilirken konuya ilişkin açıklama yapan Kenan Tekdağ, “Biraz önce Veyis Ateş aradı. “Daha fazla tartışmaların odağına girmemek ve yıpranmamak açısından savunma vermek yerine istifa etmeyi tercih ediyorum” dedi.

VEYİS ATEŞ NEDEN İSTİFA ETTİ?

Habertürk TV anahaber sunucusu Veyis Ateş'in, hakkında kara para aklama soruşturması yürütülen ve firari konumda olan işadamı Sezgin Baran Korkmaz’dan 10 milyon euro istediği iddia edildi.

Sedat Peker'in 6 Haziran'da yayımladığı videoda ortaya attığı iddiaların ardından Ciner Medya Grubu, geçen pazartesi günü Veyis Ateş’ten savunmasını istemişti.

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