Vildan Örnek kimdir? Kaç yaşında? Evlendi mi? 6 yıllık nişanlısı Arda Öziri'nin ölümünün ardından verdiği parti ile tepkileri üzerine çeken Vildan Örnek, Öziri'nin yakın arkadaşı Balamir Emren ile önceki gün evlendi. Bu olayın gündeme gelmesinin ardından Vildan Örnek kimdir? Kaç yaşında? Vildan Örnek evlendi mi?Kiminle evlendi? Instagram adresi ne? soruları araştırılmaya başlandı.

VİLDAN ÖRNEK KİMDİR?

2018 yılında motosiklet kazasında hayatını kaybeden ünlü oyuncu Arda Öziri'nin 6 yıllık nişanlısı oyuncunun yakın arkadaşı Balamir Emren ile nikah masasına oturdu. Bu olayın ardından sosyal medya ayağa kalktı.

35 yaşındaki Vildan Örnek daha önce de nişanlısının 40'ı çıkmadan bir doğum günü partisi vermiş ve bu olayla da tepkilerin odağı olmuştu.

Balamir Emren kimdir? Kaç yaşında? Balamir Emren evlendi mi? Kimle evlendi? Instagram adresi

Balamir Emren en yakın arkadaşı Arda Öziri'nin eski nişanlısı ile evlendi!