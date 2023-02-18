Vukasin Radosavljevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Vukasin Radosavljevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Vukasin Radosavljevic adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Vukasin Radosavljevic Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Vukasin Radosavljevic 19 Ocak 2006 tarihinde Lazarevac şehrinde doğmuştur. Sırbistan uyrukludur.Gerçek adı da Вукашин Радосављевић şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Vukasin Radosavljevic Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Vukasin Radosavljevic, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Kolubara Lazarevac U17 futbol takımında oynamaktadır. FK Kolubara Lazarevac U17 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Vukasin Radosavljevic'nin FK Kolubara Lazarevac U17 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Vukasin Radosavljevic Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Vukasin Radosavljevic isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Vukasin Radosavljevic Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Vukasin Radosavljevic futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Kolubara U17

Vukasin Radosavljevic Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Vukasin Radosavljevic şuan FK Kolubara Lazarevac U17 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.