Wimbledon kadınlarda şampiyon Asleigh Barty!

Wimbledon'da tek kadınlar mücadelesinde final heyecanı yaşandı. Avustralyalı tenisçi Asleigh Bart ile Çek tenisçi Karolina Pliskova, şampiyonluk için korta çıktı. Merkez kortta oynanan karşılaşmada rakibi karşısında çok da zorlanmayan Barty, ilk seti 6-3 kazanırken ikinci seti 7-4 kaybetti. Üçüncü seti 6-3 kazanan Barty maçı da 2-1'lik skorla kazanmış oldu.

AVUSTRALYA'NIN 41 YILLIK HASRETİNİ BİTİRDİ

25 yaşındaki Barty, kariyerinin ikinci grand slam şampiyonluğuna ulaştı. Avustralyalı tenisçi ilk final maçına 2019 Fransa Açık'ta çıkmış ve Çek Vondrousova'yı yenerek şampiyon olmuştu. Barty ayrıca 1980 yılından bu yana Wimbledon'da zafere uzanan ilk Avustralyalı kadın tenisçi oldu. Pliskova ise kariyerinin ikinci grand slam finalinden de mağlubiyetle ayrıldı.

ERKEKLERDE MÜCADELE BUGÜN

Sezonun üçüncü grand slam turnuvası Wimbledon’da tek erkekler finali bugün Novak Djokovic ile Matteo Berrettini arasında oynanacak. Dünya 1 numarası Sırp Djokovic ile 7 numaralı seribaşı İtalyan Berrettini’nin merkez korttaki mücadelesi TSİ 16.00’da başlayacak.

Wimbledon finali 2021: Novak Djokovic - Matteo Berrettini maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şifreli mi, şifresiz mi?