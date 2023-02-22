Yaban hayvanları da depremi hissetti! Korkularında nereye kaçacaklarını şaşırdılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki büyük şiddetli deprem sonrası yaban hayvanları da depremi ormanlarda hissetti. Dağlarda otlanan hayvanlar sarsıntıyı hissettikleri andan itibaren korkup etrafa kaçışmaya başladı. İşte depremden etkilenen yaban hayvanları..

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Yaban hayvanları da depremi hissetti! Korkularında nereye kaçacaklarını şaşırdılar!

Kahramanmaraş'ta meydana gelen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası 11 il etkilenmişti. Malatya’da da hissedilen depremde birçok ev ağır hasar aldı. İnsanların etkilendiği iki büyük deprem sonrası Malatya'da otlanan yaban keçilerinin de etkilendiği depremde hayvanların sıra dışı hareketliği cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Arapgir ilçesinde kaydedilen görüntülerde daha önce görülmemiş bir yoğunlukta bir araya gelen yaban keçilerin sürekli hareket halinde oldukları görülüyor.


DEPREMİ HİSSEDEN HAYVANLAR KORKUP KAÇIŞTI

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde meydana gelen deprem Malatya'yı da vurdu. Malatya’da koruma altında olan yaban keçilerinin deprem esnasında hızla kaçıştıkları kameralara yansıdı. Arapgir ilçesine bağlı Sugeçti Mahallesi'nde yaşayan Nihat Karaca tarafından kaydedilen görüntülerde sürü halindeki yaban keçilerinin sayısal yoğunluğu ile sürekli hareket halinde bulunmaları dikkat çekiyor. Deprem kaynaklı bölgedeki bazı dağlarda kopan kaya parçaların olduğunu belirten Nihat Karaca sıkla karşılaştığı yaban keçilerinin daha önce karşılaşmadığı yoğunluk ve hareketlikle sürekli hareket halinde olduklarını kaydetti.

Yaban hayvanları da depremi hissetti! Korkularında nereye kaçacaklarını şaşırdılar!

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