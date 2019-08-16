Yakup Karaca kimdir? Basın İlan Kurumu Eski Müdürü kimdir?

16 Ağustos 2019 tarihli, 30860 sayılı Resmi Gazete'deki atama kararlarında Yakup Karaca, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü görevinden alındı. Bundan dolayı Yakup Karaca kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli? soruları araştırılmaya başlandı. Biz de sizler için araştırdık. İşte tüm cevaplar....

YAKUP KARACA KİMDİR?

Yakup Karaca, 1960 yılında Ordu’nun Korgan ilçesinde dünyaya geldi. İlk ve orta öğreniminin ardından 1979 yılında Ordu İmam Hatip Lisesinden mezun olan Karaca, 1985 yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirdi.

Ankara Üniversitesinden Avrupa Birliği Araştırmaları (1988) ve Johns Hopkins Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Enstitüsünden Ortadoğu Araştırmaları (1991) dalında Yüksek Lisans diplomasına sahip Karaca, 2012 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ikinci lisans eğitimini tamamladı.

Çalışma hayatına 1986 yılında Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Müsteşarlığı Dış Ekonomik İlişkiler Genel Müdürlüğünde Uzman Yardımcısı olarak başlayan Karaca, 1996 yılında Planlama Uzmanı oldu. 2006 yılında bir ara Ankara’da yerleşik İslam Ülkeleri İstatistik, Ekonomik ve Sosyal Araştırma ve Eğitim Merkezinde çalışan Karaca, 2007 yılında tekrar DPT Müsteşarlığına dönerek Yayın ve Temsil Dairesi Başkanlığında görev yaptı.

2010 yılında DPT Müsteşarlığından emekli olan ve aynı yıl Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı olarak göreve başlayan Karaca, 24 Haziran 2015 tarihinde Kurumumuza Genel Müdür olarak atanmıştı.

Evli, iki çocuk babası olan Yakup Karaca, Arapça ve İngilizce bilmektedir.

ATAMA KARARI

Resmi Gazete’de yayımlanan Atama Kararı’na göre, Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Yakup Karaca görevden alındı ve bu suretle boşalan Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğüne Rıdvan Duran getirildi.

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