2.Sayfa programının bugünkü konuğu yılların oyuncusu Yalçın Dümer oldu. Dümer medya ve sinema sektörüne kırgın olduğunu dile getirdi. Peki Yalçın Dümer kimdir? Kaç yaşında? Aslen nereli?

"ŞİMDİKİLER OYUNCU DEĞİL ODUNCU"

Uzun zamandır Bodrum'da yaşayan oyuncu Yalçın Dümer yeni nesil oyuncular hakkında açıklamalarda bulundu. Dümer: Şimdikiler oyuncu değil oduncu. Hiçbiri gerçek anlamda eğitimli değil. Hangisinin gerçek ismini bilen var? Biz Ahmet, Mehmet diye oynadığımız karakter isimleriyle anılmayız herkes bizim adımızı bilir.

"35 YILLIK OYUNCUYUM, KİMSE BANA İŞ VERMİYOR"

Yılların oyuncusuyum ama yapımcılar beni gördü mü yolunu değiştiriyor. Kimse bana iş vermiyor. Yaşilçamın son kuşağıyım ben onlar bizden korkuyor heralde. Çünkü onlar bizim jön olduğumuz zamanlarda çaycılık yapıyorlardı.

HAYATIM NAFAKA ÖDEMEKLE GEÇTİ

Hayatım boyunca nafaka ödedim. Yine aşık olsam yine evlenirim.Bir kez daha evlenirse 5.kez evlenmiş olucam.

CANLI YAYINDA EVLİLİK TEKLİFİ!

Yalçın Dümer 72 gündür ayrı kaldığı sevgilisinden canlı yayında özür diledi. Dümer: "Hayatımda kimseyi senin kadar sevmedim. Özür dilerim seninle evlenmekte istiyorum. Affet beni" diyerek 38 yaşındaki sevgilisine çağrı da bulundu.

YALÇIN DÜMER KİMDİR?

Yalçın Dümer, 1965 yılında İstanbul'da doğmuştur. Kabataş Erkek Lisesinden mezun oldu.

Babası oyuncu Ekrem Dümer, annesi Nejla Dümer'dir. Konservatuar öğrencisiyken Şehir Tiyatrolarına girdi. Amerika'daki sinema okulunda okuyabilmek için benzin istasyonlarında çalıştı.

1986 yılında yönetmenliğiniBaşar Sabuncu'nun yaptığı "Asılacak Kadın" adlı sinema filminde Müjde Ar ile birlikte oynadığı rolde tanınırlığı arttı.

1994 yılında senaryosunu Emine Şenliklioğlu'nun yazdığı, "Bize Nasıl Kıydınız" adlı sinema filminde Fatma Belgen ile birlikte rol aldı. Sinema, televizyon oyunculuğu derken, sunuculuğa da başladı. İlk olarak ''İşte Müzik, İşte Eğlence''adlı programı sundu.

Ebru Cündübeyoğlu ile birlikte önce ''Çalar Saat'', ardından da ''Sabah Şekerleri'' adlı programları sundular. Yalçın Dümer, daha sonra Kanal D'de "Televole" programını sundu.

1998 yılında "Yaşama Hakkı" adlı sinema filminde Filiz Taçbaş, Erol Taş, Fikret Hakan ile başrolleri paylaştı.

Fanatik ve Fanatik Basket gazetelerinde köşe yazarlığı yaptı.

Evlilikleri :



1.eşi: İlk evliliğini tiyatro sanatçısı Defne Halman ile yaptı.



2.eşi: 1993 yılında sinema oyuncusu Serpil Çakmaklı ile evlendi. 27 Mayıs 1995 tarihinde boşandı. Merve (d.1994) adında bir kızı vardır.



3.eşi : Ağustos 1998 yılında şarkıcı Esra Balamir ile evlendi. Galatasaray Adası'nda gerçekleştirilen nikâhını Recep Tayyip Erdoğan kıymıştı. 1999 yılında boşandı.

Filmleri ve Dizileri :

2014 - Kız Evliya (TV Filmi)

2014 - Başkanın Kızı (Video)

2014 - Alev Oteldeki Cinayet (TV Filmi)

2013 - Meçhul (TV Filmi)

2012 - İki Günlük Hürriyet (TV Filmi)

2012 - Hayat Sürprizlerle Dolu (TV Filmi)

2011 - Kir (Komutan) (Sinema Filmi)

2009 - IV. Osman (Mithat) (TV Dizisi)

2008 - Sevgili Babam (Yaman) (Sinema Filmi)

2008 - Saddam'ın Askerleri: Kara Güneş(Sinema Filmi)

2008 - Kollama (Celal) (TV Dizisi)

2008 - Kar Düşerken (Sinema Filmi)

2007 - İstiklal: Gelinin Binbaşıya Ağıdı (TV Filmi)

2007 - Kara Güneş (TV Dizisi)

2007 - Hakkını Helal Et (TV Dizisi)

2006 - Anka Kuşu (Selman) (Sinema Filmi)

2005 - 2006 - Şöhret (Cihan Tuna) (TV Dizisi)

2005 - Beşinci Boyut (Adem) (TV Dizisi)

2004 - Şeytan Sofrası (TV Dizisi)

2003 - Umutların Ötesi (TV Dizisi)

2001 - Benim İçin Ağlama (Rıfat) (TV Dizisi)

2000 - Paşa Baba Konağı (TV Dizisi)

2000 - Aşk Hırsızı (Gökhan 2) (TV Dizisi)

1999 - Evimiz Olacak mı? (Doktor) (TV Dizisi)

1999 - Can Dostum (Cem) (TV Filmi)

1998 - Yaşama Hakkı (Sinema Filmi)

1997 - İlk Aşk (Metin) (TV Dizisi)

1996 - Çılgın Badiler (TV Dizisi)

1996 - Zühre (Metin) (TV Dizisi)

1996 - Yüzleşme (Melih) (TV Filmi)

1996 - Anılardaki Sevgili (TV Dizisi)

1995 - Mirasyediler (Metin) (TV Dizisi)

1995 - Gökkuşağı (Metin) (TV Dizisi)

1995 - Gece Otostopçusu (Tolga) (TV Filmi)

1995 - Aşk Üzerine Söylenmemiş Herşey (Cem) (Sinema Filmi)

1994 - Zirvedekiler (TV Dizisi)

1994 - Bize Nasıl Kıydınız (Hüseyin) (Sinema Filmi)

1993 - Çok Özel İlişkiler (TV Filmi)

1993 - Gecem Ve Gündüzüm (Sinema Filmi)

1993 - Barışta Savaşanlar (TV Dizisi)

1993 - Arayış / Abdullah-ı Tercüman Hz.(Abdullah-ı Tercüman) (TV Filmi)

1992 - Fırtına Kuşu (Mustafa) (Sinema Filmi)

1992 - Aysarının Zilleri (Kazım) (TV Dizisi)

1991 - Mem-ü Zin (Memo) (Sinema Filmi)

1990 - Aşka Kimse Yok (Yusuf) (TV Filmi)

1989 - Hoşçakal (Yavuz) (Sinema Filmi)

1988 - Melodram (Ressam Koray) (Sinema Filmi)

1988 - Canım Oğlum (Kenan Akyüz) (Sinema Filmi)

1986 - Asılacak Kadın (Yalçın Özveren) (Sinema Filmi)

1985 - Yaz Bitti (Hakan) (Sinema Filmi)