Yardım tırları dualarla uğurlandı ! 14 tır dolusu yardım yola çıktı

Suriyeli mazlumlara destek olmak maksadıyla savaşın ilk günlerinden itibaren Bursa'da başlatılan yardım seferberliği, devam ediyor. 14 tır dolusu insani yardım malzemesi, Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi otoparkından dualarla uğurlandı. Bursa'dan gönderilen yiyecek, giyecek ve barınma malzemelerinin bulunduğu tırların bine yaklaştığını ifade eden Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Demokrasi götüreceğiz diyenler, o ülkenin insanlarının yerlerinden yurtlarından etti. Türkiye ise, kucağını açıp bu insanlara sahip çıktığı gibi topraklarında kalanlara da buradan yardımları götürdü. Onların orada kalması içinde ayrıca mücadele ediliyor. Bizim haricimizde orada bulunmak isteyenlerin hedefi, o insanları topraklarından çıkarmaktır. 10 bin kilometreden gelip, buradaki yapıyı bozmaktadırlar. Ama alığı olarak bakıldığında onlar çağdaştır, bu tarafı çağ dışıdır. Bininci tırı inşallah bayramdan sonra göndereceğiz. 2012 yılından beri aralıksız bu yardımları çeşitli kurumlarla sağlıyoruz" dedi.

"SORUNLARI ÇÖZMEK İSLAMİ GÖREVİMİZ"

Dünya Yetimler Günü münasebetiyle açıklamalarda bulunan İnsani Yardım Vakfı Bursa Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Tirfil, "Buradan tüm dünyaya, insanlığa haykırıyoruz, çocuk dünyanın her yerinde çocuktur. Küresel egemenlik çatışmalarına, menfaat savaşlarına, sömürgecilik yarışlarına çocuklar kurban ediliyor. Biz, kendisi de yetim olan bir peygamberin ümmetiyiz. Yetimler peygamberin emanetidirler. Onlara sahip çıkmak, en güzel şekilde geliştirmek, sorunları çözebilmek hem insani hem de İslami görevimizdir" şeklinde konuştu.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı