Uzaktan eğitim gören öğrenciler yarıyıl tarihlerinin başlayacağı tarihe yöneldi. Dönemin son günlerini yaşayan ilkokul, ortaokul ve lise öğrencileri eğitime ara verecek. Sömestr olarak da bilinen yarıyıl tatili için bekleyiş sürüyor. Peki Yarıyıl tatili ne zaman başlayacak 2020? MEB sömestr tatili ne zaman 2020-2021?

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK, NE ZAMAN BİTECEK?

* Yarıyıl tatili 25 Ocak-5 Şubat 2021'de,

* İkinci dönem ara tatili 12-16 Nisan 2021'de yapılacak.

* 19 Haziran 2020 tarihinde tamamlanarak 11 haftalık yaz tatili başlayacak.

MEB'DEN SON AÇIKLAMA

Bakan Selçuk, yarıyıl tatilinin öne alınma senaryosunun gündemde olduğunu söylerken, en azından bir sınavın da yüz yüze yapılmasını istediğini belirtti.

Selçuk; “Biz çocuğumuzun eline basılı karne vermek istiyoruz. Tüm şartlara karşı da hazırlıklarımı sürdürüyoruz.” açıklamasında bulundu.

Okul nakilleri durduruldu mu 2020? Okul nakilleri neden durduruldu?

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan yüz yüze eğitim açıklaması