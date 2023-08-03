YAŞ toplantısı sona erdi, ordu kademesi şekillendi, kararın açıklanması bekleniyor

YAŞ toplantısı cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşti, ordu kademesine emekliye ayrılacaklar ve terfi edecekler belli oldu, kararın açıklanması bekleniyor.

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YAŞ toplantısı sona erdi, ordu kademesi şekillendi, kararın açıklanması bekleniyor

Ordu kademesinin yeniden şekillendiği Yüksek Askeri Şura Toplantısı sona erdi. 3 saat süren toplantının ardından açıklama yapılması bekleniyor.

Toplantıdan önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Askeri Şura üyeleriyle Anıtkabir'i ziyaret etti.

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"ORDUMUZUN GÜCÜNE GÜÇ KATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Erdoğan, "Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmek için yoğun çaba içindeyiz. YAŞ'ta alacağımız kararla ordumuzun gücüne güç katacağız" ifadelerini kullandı.

Çıkması beklenen kararlar arasında en çok merak edilen Yaşar Güler’in Milli Savunma Bakanlığı’na atanmasıyla boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na kimin getirileceği.

YAŞ toplantısı sona erdi, ordu kademesi şekillendi, kararın açıklanması bekleniyor

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki YAŞ toplantısına Şura üyeleri Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı olarak görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

YAŞ toplantısı sona erdi, ordu kademesi şekillendi, kararın açıklanması bekleniyor

GENELKURMAY BAŞKANI'NIN AÇIKLANMASI BEKLENİYOR

YAŞ'ta gündeme gelmesi beklenen en önemli başlıklardan biri Yaşar Güler'in Milli Savunma Bakanı olmasının ardından boşalan Genelkurmay Başkanlığı'na getirilecek isimdi.

YAŞ toplantısı sona erdi, ordu kademesi şekillendi, kararın açıklanması bekleniyor

Bu göreve, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Genelkurmay Başkanı olarak da görevlendirilen Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Avsever ya da yeni bir isim atanmış olacak.

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