Yaşadığı tacizi gözyaşları içinde anlattı! Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı canlı yayında itiraf etti!

Elmalı davasının ardından ünlü isimler de cinsel istismara uğradıklarını itiraf etmişti. Bir itiraf da “Neler Oluyor Hayatta' programının sunucusu Nur Tuğba Namlı'dan geldi.

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Kanal D'de yayınlanan “Neler Oluyor Hayatta” programıyla hafta içi her gün izleyici karşısına geçen Nur Tuğba Namlu bir itirafıyla programda duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu.

Çocukken yaşadığı travmayı hatırlayan Namlı, canlı yayında gözyaşlarıyla isyan etti.

İki çocuğun istismarı iddiasıyla yargılanan anne ve üvey baba tahliye edilmiş, olay Türkiye'yi ayağa kaldırmıştı. infial uyandıran olayın ardından ünlü isimler de çocukken maruz kaldıkları tacizi anlattı. Haberin yayınlanmasının ardından program sunucusu Nur Tuğba Namlı canlı yayında bir anda gözyaşlarına boğuldu

"BEN SUSMADIM"

Elmalı'daki skandalın ardından ünlü isimler de başlarından geçen taciz olaylarını bir bir açıklamaya devam ediyor. Ünlü sunucu Nur Tuğba Namlı, kurstaki öğretmeni tarafından tacize maruz kaldığını anlattı. "Ben susmadım" diyen sunucu, gözyaşları içinde . "Anında fark ettiğimde engellediğim, durdurduğum ve kendimi koruduğum bir olaydı. Susmamak, paylaşmak, anlatmak gerekiyor. Susmayın" diyerek çağrıda bulundu.

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