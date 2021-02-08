Yasak Elma Şahika gerçekten öldü mü? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrılıyor mu?

Her hafta pazartesi akşamı FOX TV'de seyirci karşısına çıkan Yasak Elma'da, ayrılık mı yaşanacak? Dizinin kötülük kraliçesi Şahika'nın sonunun ne olacağı araştırma konusu oldu. Peki Yasak Elma Şahika öldü mü? Nesrin Cavadzade Yasak Elma'dan ayrıldı mı? İşte merak edilen detaylar...

YASAK ELMA ŞAHİKA GERÇEKTEN ÖLDÜ MÜ?

FOX TV'nin fenomen dizisi Yasak Elma'da entrikalar hız kesmeden devam ediyor. Son bölümde Hasan Ali Şahika'ya boşanma sözleşmesi imzalatıyor. Buna öfkelenen Şahika yeni sinsi bir plan yapıyor. Yeni biriyle tanışan Şahika o kişi ile otelde görüşüyor. Ardından ise otelden bir ceset çıkıyor. Ceset kime ait? Ölen kişinin Şahika olup olmadığı merak ediliyor. Yeni bölümde ortaya çıkacak.

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NESRİN CAVADZADE YASAK ELMA'DAN AYRILDI MI?

Yasak Elma Şahika diziden ayrılacak mı sorusu araştırılmaya ve merak edilmeye başlandı. Diziye yeni bir erkek oyuncu dahil oluyor. Dizide Şahika ve yeni oyuncu otelde buluşuyor. Şahika kendi planını yaparken, gizemli erkek de kendi planını çoktan devreye soktu. Peki kimin planı tutacak? Yeni bölümde tüm merak edilen sorular yanıt bulacak.