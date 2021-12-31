Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu'nun O Ses Türkiye'nin yılbaşı özel programına katılması üzerine hayatı merak konusu oldu. Biz de haberimizde 'Yasemin Sakallıoğlu kimdir, nereli, kaç yaşında? Evli mi?' sorularının yanıtına yer verdik...

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA? EVLİ Mİ?

1988 yılında üç kardeşin en küçüğü olarak İstanbul’da doğan Yasemin Sakallıoğlu, Aslen Rizeli'dir. Oyuncu henüz bebekken Rize’ye gönderildi ve 6 yaşına kadar orada yaşadı. Ardından tekrar İstanbul’a gelen Yasemin Sakallıoğlu, liseden mezun olmasının ardından bankacılık yapmaya başladı.

Tanınırlığı artmaya başlayınca kendisini eksik hissettiğini ifade eden Sakallıoğlu, konservatuara girdi ve lisans eğitimini İstanbul Aydın Üniversitesi Drama ve Oyunculuk Bölümü’nde tamamladı.Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu, yapımcıların dikkatini çekti ve 2015 yılında yayınlanmaya başlayan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin kadrosuna dahil oldu.

Oyunculuk deneyimi kazandıktan sonra Şahan Gökbakar önderliğinde Zenga isminde ilk sinema filmini çeken Yasemin Sakallıoğlu, 11 Mart 2021 tarihinde nikah masasına oturdu ve Burak Yırtar ile evlendi.

BURAK YIRTAR KİMDİR?

Sosyal medya üzerinden çektiği komik videolarla tanınan Yasemin Sakallıoğlu TV8 ekranlarında yayınlanan O Ses Türkiye'nin yılbaşı programına konuk olmasının ardından özel hayatı merak edilmeye başlandı. 3 yıl birliktelik yaşadığı Burak Yırtar ile evlenen Sakallıoğlu'nun eşi merak konusu oldu. Elazığ'da doğan Burak Yırtar, yönetmenlik yapmaktadır.

Yasemin Sakallıoğlu'nun eşi kim? Burak Yırtar kimdir, nereli, kaç yaşında? Mesleği ne?