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  3. Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de kriz çıktı! Mehmet Emin Göktuğ kardeşi Ömer Ziya Göktuğ'a dava açtı

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de kriz çıktı! Mehmet Emin Göktuğ kardeşi Ömer Ziya Göktuğ'a dava açtı

Yeniden yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de kanalın sahibi kardeşler arasında gerginlik çıktı. Yazılı açıklama yapan Mehmet Emin Göktuğ, kanalın açılması konusunda kendisinin haberi olmadığını ifade ederek, kanalın yayın hayatına dönmesi için çalışmaların tek taraflı olarak Ömer Ziya Göktuğ tarafından sağlanmaya çalışıldığını söyledi. Göktuğ kardeşine dava açacağını kaydetti.

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de kriz çıktı! Mehmet Emin Göktuğ kardeşi Ömer Ziya Göktuğ'a dava açtı

Bir döneme damga vuran ancak daha sonra kapanan Flash TV yeniden ekranlara dönmeye hazırlanırken kanalın sahibi olan kardeşler Ömer Ziya Göktuğ ve  Mehmet Emin Göktuğ arasında anlaşmazlıklar yaşanıyor.  Mehmet Emin Göktuğ  yaptığı yazılı açıklamayla kanalın yüzde 50 hissesinin kendisinde olduğunu belirterek mahkemeye başvuracağını bildirdi. 

Mehmet Emin Göktuğ'un yazılı açıklamasının dikkat çeken kısmında şu ifadelere yer verildi:

"Mehmet Emin Göktuğ ve Ömer Ziya Göktuğ, Flash TV'nin yarı yarıya aynı oranda hissedarı, yönetim kurulu üyeleri ve sahipleridir. Ömer Ziya Göktuğ tek başına kanalın sahibi değildir. Flash TV yönetim kurulu, herhangi bir ortaklık görüşmesi ve sermayedarlık teklifi vb. temaslardan haberdar edilmemiştir. Kanalın yüzde 50 ortağı olan Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin 28 yıllık bünyesinde benimsediği ÖZ KAYNAKLARI İLE SAĞLANMIŞ BAĞIMSIZLIK ilkesinden vazgeçmiş değildir. Mehmet Emin Göktuğ, Flash TV'nin yönetim kurulundan habersiz elde edilmiş olası bir fon aracılığıyla yeniden yayına döndürülmesi planının bir parçası olmayacaktır."

Yayın hayatına başlamaya hazırlanan Flash TV'de kriz çıktı! Mehmet Emin Göktuğ kardeşi Ömer Ziya Göktuğ'a dava açtı

Tayfun Altuntaş
Editör
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