ÖSYM Başkanı Prof.Dr.Halis Aygün Yabancı Dil Sınavı (YDS) için ek başvuru alınacağını duyurdu. Öte yandan aynı tarihler içerisinde daha önce başvuru yapan adaylar sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecek. Peki YDS ek başvuru süresi 2020? YDS ek başvuru ücreti ne kadar ve hangi bankaya yatırılır?

YDS EK BAŞVURU SÜRESİ 2020?

Aygün Twitter hesabı üzerinden, ''Değerli Adaylarımız, 2020-YDS için 19-20 Ağustos tarihlerinde yeniden başvuru alınacaktır. Ayrıca daha önce 2020-YDS başvurusu bulunan adaylarımız da sınav merkezi tercihlerini güncelleyebilecektir. Şimdiden tüm adaylarımıza başarılar dilerim.'' dedi.

YDS EK BAŞVURU ÜCRETİ 2020 NE KADAR?

Sınav ücreti, 19 Ağustos 2020 tarihinde belli olacak.

Bankaya ödemek isteyenler;

ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinde yer alan YDS ek başvuru'ya tıklayarak orada istenen ücreti 21 Ağustos 2020 tarihi mesai saati bitimine kadar (banka şubesinden ödeme yapacak adaylar için) bankaya ödenmesi gerekiyor.

İnternet üzerinden ödeme yapmak isteyenler;

ÖSYM'nin internet sayfasında e-İŞLEMLER'de yer alan "ÖDEMELER" alanından (kredi kartı/banka kartı ile ödeme yapacak adaylar ile banka ATM’leri ve online bankacılık üzerinden ödeme yapacak adaylar için 21 Ağustos 2020 tarihi saat 23.59'a kadar) yatırılacak.

YDS EK BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

YDS ek ücretleri 19 Ağustos tarihinde ÖSYM tarafından yayımlanacak. https://ais.osym.gov.tr adresine giriş yapınız. 'YDS' yazan sınava tıklayınız. 'Başvuru' butonuna basınız. Ardından banka isimleri görüntülenecektir. Bankalardan ücret yatırmak işlemi yapacak olan adaylar mesait bitimine kadar ücretleri yatırmaları gerekiyor.

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