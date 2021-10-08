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  3. Yeğeniyle ifşası olay yaratan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Ölümden döndü

Yeğeniyle ifşası olay yaratan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Ölümden döndü

2017 yılında öz yeğeni Burcu Kabadayı Başoğlu ile uygunsuz halde görüntülerin basına yansıyan Murat Başoğlu'nun sağlık problemi yaşadığı ortaya çıktı. Hastaneye kaldırılan Başoğlu ölümden döndü.

Yeğeniyle ifşası olay yaratan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Ölümden döndü

2017 yılında Muğla'nın Bodrum ilçesinde teknede yeğeni Burcu Başoğlu ile birlikte uygunsuz halde görüntülenen ve  öz yeğeniyle uygunsuz ilişki yaşadığı iddiasıyla, ’hayasızca davranışta bulunmak’ suçlamasıyla yargılandığı davadan beraat eden Murat Başoğlu geçtiğimiz aylarda gittiği bir spor salonunda dayak yemişti.

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Bu olayın ardından yine ortalıkta gözükmeyen Başoğlu'ndan kötü haber geldi. Sağlık problemleri yaşadığı öğrenilen 53 yaşındaki Murat Başoğlu, 20 Eylül 2021'de hastaneye kaldırılmış. Acile başvuran Başoğlu'nun çekilen kalp tomografisinde aort damarının 5.7 cm'ye kadar büyüdüğü ve riskli boyuta geldiği ortaya çıktı.

Yeğeniyle ifşası olay yaratan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Ölümden döndü

AMELİYATI 6 SAAT SÜRMÜŞ

Ünlü oyuncu sağlık durumu hakkında açıklama yaparken,  "23 Eylül'de ameliyata alındım. 6 saat süren açık kalp ameliyatı sonrasında aort ve aort kapakçıklarım değişti. 24 saat yoğun bakımda, 17 saat entübe olarak kaldım. Daha sonra normal odaya çıkabildim. Bu operasyon İzmir'de gerçekleşti. Doktorlarımıza ve beni yalnız bırakmayan dostlarıma teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yeğeniyle ifşası olay yaratan Murat Başoğlu'ndan kötü haber! Ölümden döndü

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